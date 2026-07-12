அரிதான பழம் தின்னி வௌவால்களை பாதுகாக்க புதிய முயற்சி விழிப்புணர்வுக்கு நிரந்தர பறவைகள் கண்காட்சிக்கு வனத்துறை ஏற்பாடு
அரிதான பழம் தின்னி வௌவால்களை பாதுகாக்க புதிய முயற்சி விழிப்புணர்வுக்கு நிரந்தர பறவைகள் கண்காட்சிக்கு வனத்துறை ஏற்பாடு
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:08 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM
கம்பம்:
மிகவும் அரிதான அழிவு நிலையில் உள்ள சலீம்அலி பழம் தின்னி வௌவால், தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி, அரிய பறவை இனங்களை பாதுகாக்க மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட நிரந்தர கண்காட்சி அமைக்க வனத்துறை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
இந்தியாவில் 114 வகையான வௌவால் இனங்கள் உள்ளதாக பறவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். அவற்றில் இரண்டு இனங்கள் அழிவு நிலையில் உள்ளதாகவும் அதில் ஒன்று சலீம்அலி பழம் தின்னி வெளவாள். இவை தேனி மாவட்டம், மேகமலை பகுதியில் 1948 ல் இயற்கை ஆர்வலர் அங்கசு அட்டன் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. 1972 ல் பறவையியலாளர் சலீம் அலி நினைவாக இந்த வகை வெளவால்களுக்கு சலீம் அலி வெளவால் என பெயரிடப்பட்டது.
அட்டவணை இடம் பெற்ற இரு வெளவால்கள்: இதன் உடல் 10 செ.மீ நீளம் கொண்டது. பழுப்பு நிற முடிகளால் மூடப்பட்ட தலையுடையது. மருத்துவ குணம் கொண்டது என்ற மூட நம்பிக்கையால் இந்த வகை வௌவால்கள் அதிகமாக வேட்டையாடப்பட்டது. இதன் காரணமாக இதன் எண்ணிக்கை கடுமையாக சரிந்து இந்த வகை வௌவால் இனம் இல்லாமல் போகும் அபாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இவை அதிகமாக ருத்ராட்சம், அத்தி மரங்களில் அமர்ந்து அதன் பழங்களை உணவாக எடுத்துக் கொள்ளும். இந்தியாவில் உள்ள வௌவால் இனங்களில் வால்வெளவால், சலீம் அலி பழம் தின்னி வௌவால் ஆகிய இரண்டு இனங்கள் மட்டும் அழியும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. இதனால் 2002 ல் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டம் அட்டவணை 1 ல் இடம் பெற்றது. இதன் மூலம் இந்த இரண்டு இனங்களும் உயர் பாதுகாப்பு பெறுகிறது.
பாதுகாக்க கூடுதல் முயற்சி: வேட்டை மற்றும் காடுகள் அழிந்து வருவது போன்ற காரணங்களால் பழம் தின்னி வௌவால் இனம் ஆயிரத்திற்கும் குறைவாக உள்ளதாக வனத்துறையினர் கூறுகின்றனர். மிகவும் அரிதான சலீம் அலி பழம் தின்னி வெளவால், மற்றும் தமிழ் மறவன் பட்டாம் பூச்சி இனங்களை பாதுகாக்க கூடுதல் முயற்சிகள் எடுக்க மத்திய வன அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேகமலை பகுதியில் வனத்துறை இதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிரந்தர கண்காட்சி அமைப்பு: அதை தொடர்ந்து சின்னமனூர் அருகே உள்ள வெள்ளையம்மாள்புரம் அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் இதற்கான நிரந்தர கண்காட்சி அரங்கு வனத்துறையினர் அமைத்து வருகின்றனர். இந்த அரங்கில் சலீம் அலி பழம் தின்னி வௌவாள், தமிழ் மறவன் பட்டாம் பூச்சி, இருவாச்சி பறவை, மரம் கொத்தி பறவை ஆகியவற்றின் சிலைகள் பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிசில் தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டு காட்சி படுத்தப்படுத்தப்படுகிறது.
அரிதான பறவை, பூச்சிகள் பாதுகாக்கும் முயற்சி: சின்னமனூர் ரேஞ்சர் திருமுருகன் கூறுகையில், 'இந்த அரங்கில் அரிதான வெளவால்கள், பட்டாம் பூச்சி வகைகள் காட்சியப்படுத்தப்படும். பறவை, பூச்சிகள் சுற்றுப் புறச் சூழலுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்று விளக்க குறிப்புகளுடன் அறிவிப்பு பேனர்கள் வைக்கப்படுகிறது. மேகமலை அடிவார கிராமங்களில் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு இவை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவற்றை அழிவில் இருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
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