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செம்மண் திருடிய லாரி பறிமுதல்

செம்மண் திருடிய லாரி பறிமுதல்

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:47 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:47 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM

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ஆண்டிபட்டி:க.விலக்கு எஸ்.ஐ., காளிதாஸ் தலைமையில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

க.விலக்கு- - கண்டமனூர் ரோட்டில் ம.சுப்புலாபுரம் விலக்கு அருகே சென்ற டிப்பர் லாரியை சோதனை செய்தனர். லாரியில் உரிய அனுமதி இன்றி 3 யூனிட் செம்மண் இருந்தது. போலீசாரை கண்டதும் டிரைவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார். லாரியை கைப்பற்றிய போலீசார் லாரி உரிமையாளர் சிவகுமார் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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