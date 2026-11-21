கூடலுாரில் பராமரிப்பு பணி 2 நாட்கள் குடிநீர் நிறுத்தம்
கூடலுாரில் பராமரிப்பு பணி 2 நாட்கள் குடிநீர் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:41 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் மெயின் குழாய் பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவதால் 2 நாட்கள் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
லோயர்கேம்ப் முல்லைப் பெரியாற்றிலிருந்து பம்பிங் செய்யப்பட்டு அங்குள்ள ராட்சத நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின் கூடலுாருக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. லோயர்கேம்பில் இருந்து கூடலுாருக்கு வரும் மெயின் குழாயில் மூன்று இடங்களில் நீர்க் கசிவு இருப்பதால் அதனை சீரமைக்கும் பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்று முதல் 2 நாட்கள் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். மேலும் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த பொதுமக்கள் முன் வர வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளனர்.
சீரமைப்பு பணி துவங்குவதற்கு முன் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தால் தண்ணீரை சேமித்து வைத்திருப்போம் எனவும், நிறுத்திய பின் அறிவிப்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறை அபாயம் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் புலம்பினர்.