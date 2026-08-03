﻿ பணம் தராததால் சித்தியை கொலை செய்தவர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 11:17 PM
தேனி: தேனியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த ராதா 60, என்பவரை கொலை செய்த வழக்கில் சகோதரி லீலாவதியின் மகன் திருப்பூர் மணிவாசகம் 42, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தேனி பழைய போஸ்ட் ஆபிஸ் தெரு ராதா. கணவரை பிரிந்து 35 ஆண்டுகளாக தனியாக வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் வீட்டில் ஜூலை 25ல் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். 4 தனிப்படை அமைத்து கொலையாளிகளை போலீசார் தேடி வந்தனர். விசாரணையில் இறந்த ராதாவின் அக்கா லீலாவதியின் மகன் மணிவாசகம் கொலைச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. ராதாவை கொலை செய்த பின் திருப்பூர் தப்பி சென்ற மணிவாசகம் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
இதனால் சிகிச்சைக்காக அங்கு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். குணமடைந்த நிலையில் தேனி போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், மணிவாசகம் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளால் கடனில் சிக்கி உள்ளார். கடனை அடைக்க சித்தி ராதாவிடம் பணம் கேட்டு தேனிக்கு வந்துள்ளார்.
பணம் இல்லை என ராதா கூறியதால் ஆத்திரத்தில் அவரது தலையில் காஸ்சிலிண்டரை போட்டு கொலை செய்ததாக கூறினார் என்றனர்.