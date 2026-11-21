/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தந்தையை கொல்ல முயன்றமகனுக்கு 10 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 21, 2026 03:38 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:52 PM
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தேனி: தேனி மாவட்டம் சின்ன ஓவலாபுரம் மொக்கைபாண்டியன் 67. இவரது மனைவி சரஸ்வதி. இவர்களது மகன் கார்த்திகேயன் 42.
மகன் வேலைக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருந்து தினமும் மது அருந்தி விட்டு வீட்டை தன் பெயரில் எழுதி வைக்குமாறு பெற்றோரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டார். 2024 பிப்., 26ல் தந்தை மொக்கைபாண்டியை கத்தியால் குத்தி கொல்ல முயன்றார். தாயார் சரஸ்வதி புகாரில் ராயப்பன்பட்டி போலீசார் விசாரித்து கார்த்திகேயனை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணை தேனி மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. கார்த்திகேயனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி ஸ்ரீதேவி தீர்ப்பளித்தார். அபராதத்தை கட்ட தவறினால் மேலும் 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.