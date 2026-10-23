மனைவி, மாமியாரை வெட்டி கொலை செய்தவர் கைது

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ADDED : அக் 22, 2026 08:24 PM
கூடலுார்: கேரள மாநிலம் பீர்மேட்டில் மனைவி, மாமியாரை வெட்டிக்கொலை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பீர்மேடு அருகே டேன்மேரி செட்டில்மென்ட் பகுதியில் வசிப்பவர் பிரின்ஸ் 32. இவரது மனைவி பிரியா 30.
பிரின்ஸ் மது போதையில் வந்ததால் தம்பதிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் முற்றியதில் மனைவியை அரிவாளால் பிரின்ஸ் வெட்டினார். அங்கு வந்த மனைவியின் தாயார் நேசம் 62, என்பவரையும் வெட்டினார். இதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர். அங்கு வந்த மனைவியின் தந்தையும் தாக்கப்பட்டு பலத்த காயத்துடன் கோட்டயம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து பிரின்சை பீர்மேடு போலீசார் கைது செய்தனர். ஏற்கனவே பிரின்ஸ் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக குடும்பத்தினர் போலீசில் புகாரளித்தனர். இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து பிரின்ஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.