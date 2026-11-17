/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பெண்ணிடம் தகராறு செய்தவர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:10 PM
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தேவதானப்பட்டி: தேவதானப்பட்டி தெற்கு தெரு சுமதி 41.
இவரது இளைய மகள் படத்தை, இதே பகுதியைச் சேர்ந்த கலைச்செல்வன் சில மாதங்களுக்கு முன்பு இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டார். ஊர் பெரியவர்கள் முன்னிலையில் பேசி முடிக்கப்பட்டது. சில தினங்களுக்கு முன்பு திருவிழாவிற்கு வந்த சுமதியின் இரு மகள்கள், சுமதி, கணவர் ராமையா, உறவினர் முத்தழகு ஆகியோரை கலைச்செல்வன் இவரது நண்பர் பாலகிருஷ்ணன் 27. இருவரும் அவதூறாக பேசி தகராறு செய்தனர். சுமதி புகாரில் தேவதானப்பட்டி போலீசார் பாலகிருஷ்ணனை கைது செய்து, கலைச்செல்வனை தேடி வருகின்றனர்.