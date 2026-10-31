ஊராட்சிகளில் மாஸ் கிளினிங் நேற்றும் இன்றும் நடக்கிறது
ஊராட்சிகளில் மாஸ் கிளினிங் நேற்றும் இன்றும் நடக்கிறது
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 04:36 PM
கம்பம்: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 130 ஊராட்சிகளிலும் மாஸ் கிளினிங் பணிகள் நேற்றும், இன்றும் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது.
மாவட்டம் முழுவதும் எந்த ஊராட்சியிலும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்படவில்லை. திடக்கழிவு மேலாண்மை கூடங்கள் பராமரிப்பின்றி உள்ளன. கிராமங்களில் ஆங்காங்கே குப்பை குவியல்கள் காணப்படுகிறுது. குறிப்பாக குப்பை அகற்றி ஊருக்கு வெளியில் தீ வைத்து எரிக்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நேற்றும் (அக் 30 ), இன்றும் ( அக் 31 ) மாஸ் கிளினீங் செய்ய உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் எட்டு ஒன்றியங்களிலும் பி. டி. ஒ க்கள் மற்றும் தனி அலுவலர்கள் மேற்பார்வையில், ஊராட்சி செயலர்கள் தலைமையில் தூய்மை பணியாளர்கள் தேங்கியுள்ள குப்பையை அகற்றுதல் மற்றும் சாக்கடை கால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.