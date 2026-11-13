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சுருளிபட்டியில் இன்று மக்கள் தொடர்பு முகாம்

சுருளிபட்டியில் இன்று மக்கள் தொடர்பு முகாம்

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 12, 2026 04:58 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 12, 2026 04:58 PM

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தேனி: உத்தமபாளையம் தாலுகா, கம்பம் உள்வட்டம் நாராயணத்தேவன்பட்டி கிராமம் உட்கடை சுருளிப்பட்டியில் இன்று(நவ.,13) கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் காலை 10:00 மணி முதல் மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடக்கிறது.

சுருளிப்பட்டி ஆர்த்தி திருமண மண்டபத்தில் கலெக்டர் பொதுமக்களிடம் மனுக்களை நேரில் வாங்குகிறார். இதில் உத்தமபாளையம் தாலுகாவை சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள், புகார்கள் தொடர்பான மனுக்களை வழங்கி பயன்பெறலாம் என கலெக்டர் தெரிவித்தள்ளார்.

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