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மேகமலையில் மருத்துவ முகாம்

மேகமலையில் மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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கம்பம், ஆக. 14–

மேகமலையில் தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது.

மேகமலை பகுதியில் உள்ள ஹைவேவிஸ், மணலாறு, வெண்ணியாறு, இரவங்கலாறு, மகாராஜா மெட்டு பகுதிகளில் காமயகவுண்டன்பட்டி சித்த மருத்துவ பிரிவு, நடமாடும் மருத்துவக் குழு சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது. தேயிலை தோட்டங்கள் அருகே மருத்துவ வாகனத்தை நிறுத்தி எக்ஸ்ரே எடுத்தல், சர்க்கரை, ரத்த அழுத்தம் சரிபார்த்தல், தடுப்பூசி செலுத்துல் மற்றும் பல்வேறுவகையான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கர்ப்பிணிகளுக்கு மகப்பேறு சஞ்சீவி பெட்டகம் வழங்கப்பட்டது. நடமாடும் மருத்துவக் குழு டாக்டர் வெங்கடேஸ்வரன் , சித்தா டாக்டர் சிராசுதீன், யோகா டாக்டர் சுவாதிகா உள்ளிட்டோர் தொழிலாளர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர்.

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