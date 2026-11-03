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மேகமலை ஆவணங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு: கலெக்டர் தகவல்
மேகமலை ஆவணங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு: கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
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தேனி: மேகமலை விவகாரத்தில் தேவையான ஆவணங்களை உச்சநீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளதாக மலைகிராம மக்களிடம் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட வருஷநாடு, மேகமலை பகுதிகளில் உள்ள குமணன் தொழு, நரியூத்து, சிங்கராஜபுரம், பூசணுாத்து, காந்திகிராமம், வாலிப்பாறை, நொச்சிஓடை உள்ளிட்ட மலைகிராமங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கிராமத்தினரிடம் கலந்துரையாடினார். பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள்,வனத்துறை இடையூறு பற்றி கூறினர். கலெக்டர் கூறுகையில்,‘ உச்சநீதிமன்றத்தில் நல்ல தீர்வு வரும் என எதிர்பார்ப்போம். தேவையான ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளோம்’ என பொது மக்களிடம் தெரிவித்தனர். வருவாய்த்துறையினர், போலீசார் கலெக்டருடன் சென்றிருந்தனர்.