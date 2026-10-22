மேகமலை விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில்2வது முறையாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்: தேனி கலெக்டர் தகவல்
மேகமலை விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில்2வது முறையாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்: தேனி கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : அக் 16, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
தேனி: மேகமலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் 2 வது முறையாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளதாக கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.
மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளர்களை வெளியேற்ற உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேல் விசாரணை நடந்து வருகிறது. கடந்த மாதம் நடந்த விசாரணையில் இலவம் பஞ்சு சாகுபடி செய்துள்ளவர்களுக்கு ஆதரவாக மாநில அரசு செயல்படுவதாக நீதிபதிகள் குற்றம் சாட்டி இருந்தனர்.
நேற்று தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் பேசியதாவது: ‘மேகமலை தொடர்பாக நம்மிடம் உள்ள ஆவணங்களை ஆக.,ல் தமிழக அரசு சார்பில் அபிடவிட்(பிரமாண பத்திரம்) உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இன்று அரசு சார்பில் 2வது முறையாக அபிடவிட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பராமரித்து வரும் வனத்துறை, வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை ஒருங்கிணைத்து தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. மேலும் மக்களுக்குத் தேவையானதை செய்து தர தமிழக அரசு பணி மேற்கொண்டு வருகிறது. உச்சநீதிமன்றம், அரசு வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவோம். என்றார்.