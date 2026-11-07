புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

UPDATED : நவ 06, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM
தேனி: நாடார் சரஸ்வதி கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் கணினி புலத்துறை சார்பில் கல்லுாரி நிர்வாகம், பிலிப்பைன்ஸ் உர்டனெட்டா பல்கலை இடையே சர்வதேச புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதன் மூலம் இரு கல்வி நிறுவனங்கள் இடையே கல்வி ஒத்துழைப்பு, ஆராய்ச்சி, புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி முன்னெடுத்தல், கூட்டு ஆராய்ச்சி, கருத்தரங்கம், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை மேம்படுத்த முடியும். இதனால் மாணவிகளின் திறன் மேம்பாடு, வேலைவாய்ப்பு தகுதி மேம்படும். விழாவிற்கு கல்லுாரி செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். இணைச்செயலாளர் வன்னியராஜன், கல்லுாரி முதல்வர் சித்ரா முன்னிலை வகித்தனர். பேராசிரியர் சிவகாமி வரவேற்றார். கல்லுாரி துணை முதல்வர் சுசீலா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். பேராசரியை பானுப்பிரியா நன்றி கூறினார்.