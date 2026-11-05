/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மேரி மாதா பள்ளி மாணவர்கள் மாநில போட்டிகளில் சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
அ நிறம் | அளவு
தேனி: சேலத்தில் மாநில அளவில் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்தன.
இதில் மேரிமாதா மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். 80 மீட்டர் தடை தாண்டுல் போட்டியில் ஜூனியர் பெண்கள் பிரிவில் இப்பள்ளியின் 8 ம் வகுப்பு மாணவி தனன்யா முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார். ஜூனியர் ஆண்கள் பிரிவில் மதுரவேல் மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலபதக்கம் வென்றார்.ராஜபாளையத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான தேக்வாண்டோப் போட்டியில் 10ம் வகுப்பு மாணவி ரித்திகாஸ்ரீ மூன்றாம் இடம் (வெண்கல பதக்கம்) பிடித்தார். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பள்ளி முதல்வர் பாதிரியார் சினு எம். ஜோசப் பாராட்டினார். பயற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை பாராட்டினார்.