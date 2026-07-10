/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மனநல மருத்துவமனைக்கு மினி பஸ் வசதி தேவை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:34 AM
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தேனி: தேனி என்.ஆர்.டி., நகரில் தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரியின் மனநலப்பிரிவு செயல்படுகிறது. இங்கு நோயாளிகள், பயிற்சி செவிலியர்கள் என தினமும் 500 பேர் சென்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு மருத்துவமனை சென்று வர போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை.
இதனால் பங்களா மேட்டில் இருந்தும், பெரியகுளம் ரோட்டில் நகராட்சி அருகே இறங்கியும் நீண்ட துாரம் நடந்து வருகின்றனர். நோயாளிகளை அழைத்து வருபவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். தேனி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மருத்துவமனைக்கு மினி பஸ்களை இயக்க கலெக்டர், ஆர்.டி.ஓ., நடவடிக்கை எடுக்க மனநல மருத்துவத்துறையினர் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.