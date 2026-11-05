நோயாளிகளை சுமந்து செல்ல 'ஸ்ட்ரெச்சர்' வழங்க அமைச்சர் உத்தரவு
நோயாளிகளை சுமந்து செல்ல 'ஸ்ட்ரெச்சர்' வழங்க அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
மூணாறு: நோயாளிகளை சுமந்து செல்ல 'ஸ்ட்ரெச்சர்'களை வழங்குமாறு கேரளா சுகாதாரதுறை அமைச்சர் முரளிதரனின் உத்தரவிட்டது மலைவாழ் மக்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மூணாறு அருகில் உள்ள இடமலைகுடி மலைவாழ் மக்களுக்கு என தனி ஊராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கு ரோடு, குடிநீர், மருத்துவம் உள்பட அடிப்படை வசதிகள் இன்றி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
ரோடு, மருத்துவம் வசதிகள் இன்றி நோயாளிகளை சிகிச்சைக்காக பல கி.மீ., தூரம் கரடு, முரடான பாதையில் டோலி கட்டி தூக்கி செல்லும் அவல நிலை தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளது.
இது போன்று இந்தாண்டு ஏற்கனவே ஐந்து பேர் சிகிச்சைக்காக தூக்கி செல்லப்பட்ட நிலையில், இரு தினங்களுக்கு முன்பு கூடலார் குடியை சேர்ந்த அசோகன் 50, என்பவரை 5 கி.மீ., தூரம் தூக்கி சென்றனர்.
இச்சம்பவத்திற்கு பின் இடமலைகுடி ஊராட்சியில் நோயாளிகளை தூக்கி செல்ல ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் தலா ஒன்று வீதம் 'ஸ்ட்ரெச்சர்' வழங்குமாறு கேரளா சுகாதாரதுறை அமைச்சர் முரளிதரன் உத்தரவிட்டார்.
ரோடு, மருத்துவம் உள்பட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்த்த மலைவாழ் மக்கள் அமைச்சரின் உத்தரவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.