/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள் இடையே நடமாடும் வரையாடுகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
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மூணாறு: கேரள மாநிலம் மூணாறு மீசைபுலி மலையில் நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள் இடையே நடமாடும் வரையாடுகளை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர்.
தென் இந்தியாவில் 2வது மிக உயர்ந்த சிகரமான மீசைபுலி மலை (8661 அடி) கேரளா வன மேம்பாட்டு கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
இரவிகுளம் தேசிய பூங்காவுக்கு அடுத்தபடியாக மீசைபுலி மலையில் வரையாடுகள் அதிகம் உள்ளன.
தற்போது மீசைபுலி மலையில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள் பூத்துள்ளன. அவற்றை பொதுமக்கள் பார்க்க வனத்துறையினர் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்தனர். நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள் இடையே வரையாடுகள் நடமாடும் அபூர்வ காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் ரசித்து வருகின்றனர்.