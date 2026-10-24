முன்மாதிரி கிராமம் அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
போ டி ஒன்றியம், அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி செயலாளர் எம்.முருகேசன் கூறியதாவது:
எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ. ஜி. எஸ்., மற்றும் வி.பி. இராம் ஜி., திட்டத் தின் கீழ் கண்மாய்கள், ரோட்டோரம் வளர்ந்து உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றி அணைக்கரைப் பட்டி ஊராட்சி பகுதியில் பசுமையுடன் பலன் தரும் வகையில் ரூ.24 லட்சம் செலவில் ஏ.டி. காலனியி நர்சரி அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
நீர்மருது, புளி, வேம்பு, வாகை, பூவரசு, கொய்யா, நெல்லி, நாவல், பப்பாளி, ஆலம், அரசு, ஆரஞ்சு, பாதாம் மூங்கில், மரக்கன்று கள், கத்தரி, முருங்கை, துளசி உள்ளிட்ட மூலிகை செடிகளை 6 மாதங்களாக பராமரித்து வளர்த்து வருகின்றோம்.
நன்கு வளர்ந்து உள்ள நிலையில் விரைவில் நடவு செய்ய உள்ளோம். ரூ.10 லட்சம் செலவில் முந்தல் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள ஆண்டி ஓடை அருகே புதியகுளம் அமைக்கும் பணி, நல்லூர் குளம் மற்றும் வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணி, சின்னமொடக்கு குளம் தூர்வாரும் பணி நடந்து வருகிறது.
மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்தெடுக்கப் படுகிறது. போடி ஒன்றிய பி.டி.ஓ., சுபாஷ் சந்திர போஸ், சீதாராமன் ஒத்துழைப்புடன் ஊராட்சி பகுதியில் தொற்று பரவாமல் இருக்க கிருமி நாசினி, பிளிச்சிங் பவுடர் தெளித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் என்றார்.