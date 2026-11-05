தீபாவளி இனாம் வழங்க வைத்திருந்த பணம் பறிமுதல்: லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை
தீபாவளி இனாம் வழங்க வைத்திருந்த பணம் பறிமுதல்: லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 05, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:16 PM
தேனி:தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி அரசு அதிகாரிகளுக்கு இனாம் கொடுக்க காரில் கொண்டு வந்த ரூ.38,500, ஸ்வீட் பாக்ஸ்களை தேனி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தேனி மாவட்டம், போடியை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் 65. இவர் கொட்டகுடி ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர். இவர் போடி, தேனி பகுதிகளில் உள்ள தீயணைப்பு, மின்வாரியம், வனத்துறை உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பணம், ஸ்வீட் பாக்ஸ்கள் கொடுப்பதற்காக டாப் ஸ்டேஷனில் இருந்து (கே.எல். 68 சி. 0103 ) காரில் கொண்டு வருவதாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று தேனி லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., முத்துராஜ் தலைமையிலான போலீசார் முந்தல் சோதனை சாவடியில் காத்திருந்தனர். முந்தல் செக்போஸ்ட்டை ராஜேந்திரன் கார் கடந்ததும் போலீசார் பின் தொடர்ந்தனர். அணைக்கரைப்பட்டி அருகே உள்ள தோட்டத்திற்குள் கார் சென்றது. அங்கு சென்ற போலீசார் காரை சோதனை செய்தனர். காரில் 132 ஸ்வீட் பாக்ஸ்கள். ரூ.38,500 இருந்தது. மேலும் அரசு துறைகளின் பெயர் எழுதிய பட்டியல் இருந்தது. அவற்றை கைப்பற்றினர். ஸ்வீட் பாக்ஸ்களை திரும்ப கொடுத்து விட்டு பணத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரிக்கின்றனர்.