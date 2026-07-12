/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஏலத் தோட்டங்களில் குரங்குகள் தொல்லை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:32 AM
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கூடலுார்: இடுக்கி மாவட்டத்தில் 2 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏல விவசாயம் நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக ஏலவிவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களாக வல்லாரங்குன்னு, ஜக்குபள்ளம் பகுதியில் ஏலத் தோட்டங்களில் குரங்குகள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. செடிகளின் அடிப்பகுதி மற்றும் புதிதாக பூவிடும் தண்டுப் பகுதிகளை கடித்து சேதப்படுத்தி வருகின்றன. செடிகள் முழுவதும் சாய்ந்து கருகி வருகின்றன. தோட்டத்திற்குள் குரங்குகள் வராமல் தடுக்க முடியாமல் விவசாயிகள் திணறி வருகின்றனர். காலை, மாலை நேரங்களில் தொந்தரவு அதிகரித்துள்ளது. வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.