மினி வேன் மோதி தாய், குழந்தை பலி

UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
தேனி: தேனி மாவட்டம் முத்துதேவன்பட்டி அருகே டூவீலர் மீது மினி வேன் மோதிய விபத்தில் தாய் மற்றும் ஒரு வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்தனர்.
தேவாரம் அருகே மூணாண்டிபட்டியை சேர்ந்தவர் மனோஜ் 45, தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவரது மனைவி ஷகிலா 25. இவர்கள் இருவரும் தங்கள் ஒரு வயது பெண் குழந்தையுடன் தேனிக்கு டூவீலரில் சென்றனர். தீபாவளிக்கு ஜவுளி எடுத்துவிட்டு மீண்டும் தேவாரம் நோக்கி சென்றனர். முத்துதேவன்பட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் சென்றபோது எதிரே தேனி நோக்கி சென்ற மினி வேன் டூவீலர் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த ஷகிலா, குழந்தை இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மனோஜ் காயமடைந்து தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த வீரபாண்டி போலீசார், வேன் டிரைவரான மதுராபுரியை சேர்ந்த கோபாலிடம் 38, விசாரிக்கின்றனர்.