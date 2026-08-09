/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மகன் இறந்ததை அறிந்த தாயும் பலி
ADDED : ஆக 09, 2026 05:31 AM
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மூணாறு: கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டம் ஏலப்பாறை, காவக்குளம் காந்திநகரில் வசித்தவர் ஜெயகுமார் 54. இவர் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தலையில் ஏற்பட்ட நரம்பு பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்றார்.
நேற்று முன்தினம் உடல்நலம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு முண்டக்கயம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
ஜெயகுமார் இறந்த தகவலறிந்த அவரது தாய் செல்வ பாக்கியம் 75, வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். மருத்துவமனையில் செல்வ பாக்கியத்தை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.