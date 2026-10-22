பஸ்சிற்கு காத்திருந்த போது அரசு பஸ் மோதி தாய், மகன் பலி
பஸ்சிற்கு காத்திருந்த போது அரசு பஸ் மோதி தாய், மகன் பலி
UPDATED : அக் 17, 2026 05:23 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:17 PM
போடி:தேனி மாவட்டம், போடி அருகே சில்லமரத்துப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருந்த பயணிகள் மீது அரசு பஸ் மோதியது. இதில் தாய் சுமதி 46, மகன் விஜய் பிரவீன் 24, பலியாகினர். மேலும் இருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
சில்லமரத்துப்பட்டி எம்.ஜி.ஆர்., தெருவில் வசிப்பவர் மணிவாசகம் 57. இவரது மனைவி சுமதி, மகன் விஜய் பிரவீன், மகள் ரித்திகா 20.
கம்பம் பச்சையம்மன் கோயிலுக்கு செல்வதற்காக மணிவாசகம், சுமதி, விஜய் பிரவீன் மூவரும் நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு சில்லமரத்துப்பட்டி ஸ்டாப்பில் பஸ்சிற்காக காத்திருந்தனர்.
அப்போது போடியில் இருந்து உத்தமபாளையம் நோக்கி சென்ற அரசு பஸ்சை சின்னமனுார் முத்துகாமு 57, ஓட்டி வந்தார்.
சில்லமரத்த்துப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப் அருகே வந்தபோது பஸ்சை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்றார். அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ், ஸ்டாப்பில் நின்றிருந்த மணிவாசகம், சுமதி, விஜய்பிரவீன், விஜயராஜன் மீது மோதியது. பின் அருகிலுள்ள மரத்தின் மீது மோதி நின்றது. இந்த விபத்தில் சுமதி, விஜய் பிரவீன் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். பலத்த காயமடைந்த மணிவாசகம், விஜயராஜன் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். போடி தாலுகா போலீசார் பஸ் டிரைவர் முத்துகாமு மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.