/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தாய், மகனுக்கு கத்திக்குத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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தேவதானப்பட்டி: கெங்குவார்பட்டி அருகே செங்குளத்துப்பட்டி பாப்பா தெரு மலைச்சாமி மனைவி நாகம்மாள் 40. இவரது மகன் தங்கப்பாண்டி 20. இவருக்கும் பெருமாள்கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த பிரவீன் 21,னுக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்தது. தங்கபாண்டியை, பிரவீன், அவரது உறவினர்கள் முத்துப்பாண்டி, நவீன், ரமேஷ், தினேஷ்,பாண்டி, ரமணா, பரணி, பால்பாண்டி, சிவா மற்றும் சிலர் தகராறு செய்து தாக்கினர். தகராறை விலக்க வந்த நாகம்மாளுக்கும், தங்கப்பாண்டிக்கும் கத்தி குத்து விழுந்தது.
இருவரும் பெரிய குளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். தேவதானப்பட்டி போலீசார் பிரவீன் உட்பட 10 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக் கின்றனர்.