ஆர்.சி., புக், ஓட்டுனர் உரிமம் பெற இடைத்தரகர்கள் இடையூறு இல்லை: வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி
ஆர்.சி., புக், ஓட்டுனர் உரிமம் பெற இடைத்தரகர்கள் இடையூறு இல்லை: வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 10, 2026 03:38 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் டிஜிட்டல் முறையில் ஆன்லைனில் ஆர்.சி., புக், ஓட்டுனர் உரிமம் பெற வாகன ஓட்டிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இடைத்தரகர்கள் இடையூறு இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில்ஓட்டுனர் உரிமம், வாகனங்களுக்கான ஆர்.சி., புக் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்து வழங்கும் நடைமுறை செப்., 3 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதையடுத்து தேனி மாவட்டத்தில் ஆன்லைன் வாயிலாக வாகன ஆவணங்களை பதிவு செய்வதில் வாகன ஓட்டிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். முன்பு ஓட்டுனர் உரிமம், வாகன பதிவு சான்று ஆவணங்களை பெறுவதற்கு ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆவணங்கள் பெற பல்வேறு நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அலுவலகங்களுக்கு பலமுறை செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது டிஜிட்டல் முறையில் ஆவணங்களை பதிவு செய்து வழங்கும் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் ஆன்லைனில் எளிதில் விண்ணப்பித்து ஆவணங்களை பெற்று வருகின்றனர்.
இரு மாதங்களில் ஒரு கோடி வருவாய்
மாவட்டத்தில் கடந்த 2 மாதங்களில் ஆன்லைன் மூலமாக 5300 ஆர்.சி., புக் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தேனி ஆர்.டி.ஓ.விடமிருந்து 2600 ஆர்.சி., புக்குகளும், உத்தமபாளையம் ஆர்.டி.ஓ., மூலம் 2700 ஆர்.சி.க்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 4000க்கும் மேற்பட்ட ஓட்டுனர் உரிமங்கள் ஆன்லைனில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தேனியில் 2100, உத்தமபாளையத்தில் 2000க்கும் மேற்பட்ட உரிமங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2 மாதங்களில் டிஜிட்டல் முறையில் ஆர்.சி., புக், ஓட்டுனர் உரிமம் விண்ணப்பங்கள் மூலம் சுமார் 1 கோடி அரசுக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளது. இத்திட்டத்தால் இடைத்தரகர்களின் தலையீடு இன்றி வாகன ஆவணங்களை எளிதாக பெற முடிவதாக வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஆர்.டி.ஓ., மாணிக்கம் கூறுகையில், ‘ஓட்டுனர் உரிமம், வாகனங்களுக்கான ஆர்.சி., புக் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஆன்லைன் மூலம் வழங்கும் நடைமுறை பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக உள்ளது. இந்த நடை முறையால் பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்துத்துறை சேவை எளிமையாகி உள்ளது. பொதுமக்கள் நேரடியாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து ஆவணங்களை பெறலாம்,’ என்றார்.