சரியான திட்டமிடுதல் இல்லாததால்நகராட்சிக்கு ரூ.8 கோடி இழப்பு: எம்.எல்.ஏ.,வுடன் தி.மு.க.,வினர் வாக்குவாதம்
சரியான திட்டமிடுதல் இல்லாததால்நகராட்சிக்கு ரூ.8 கோடி இழப்பு: எம்.எல்.ஏ.,வுடன் தி.மு.க.,வினர் வாக்குவாதம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:27 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
தேனி: அதிகாரிகள் சரியாக திட்டமிடாமல் அமைத்த கடைகளால் நகராட்சிக்கு ரூ.8 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கவுன்சில் கூட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நகராட்சி தலைவர் ரேணுப்பிரியா தலைமையில் கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. துணைத்தலைவர் செல்வம் முன்னிலை வகித்தார். பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ., சபரி ஐங்கரன் பார்வையாளராக பங்கேற்றார். நகராட்சி அதிகாரிகள், கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
துணைத்தலைவர்: பழைய பஸ்ஸ்டாண்டில் அனுமதியின்றி செயல்படும் பூக்கடைகளில் அதிகாரிகள் தினசரி ரூ.300 லஞ்சம் வாங்குகின்றனர். அதனால் ஆக்கிரமிப்பை எடுக்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். புது பஸ் ஸ்டாண்டில் கட்டிய பூ மார்க்கெட் சேதமடைந்து வருகிறது. மேற்கு சந்தையில் சரியான திட்டமிடுதல் இன்றி ரூ.8 கோடியில் கட்டிய 174 கடைகள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றார்.
ராமசாமி: பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை நவ., 12ல் அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணபிரபா: கமிஷனர் கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் மட்டும் கமிஷனர் பங்கேற்றுள்ளார்.
வாக்குவாதம்சபரி ஐங்கரன்: நகர்பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் சரிவர முடிக்கவில்லை என்றார். தலைவர், துணைத்தலைவர்: த.வெ.க., ஆட்சியில் கடந்த 6 மாதங்களாக மின்வெட்டு உள்ளிட்டவற்றால் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எம்.எல்.ஏ., சட்டசபையில் தான் பேச வேண்டும். இங்கு பேச கூடாது என்றனர். அப்போது மற்ற தி.மு.க., கவுன்சிலர்களும் எம்.எல்.ஏ.,வுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கையெடுத்து வணங்கி எம்.எல்.ஏ., வெளியேறினார்.
வெளியேறிய அவர் கூறுகையில், நகராட்சியில் சுகாதார பணிகள் சரிவர செய்யவில்லை. அதிக ஊழல் நடந்துள்ளது. வார்டுகளில் மேற்கொண்ட ஆய்வு பற்றி பேச விடாமல் தடுத்து அராஜகம் செய்கின்றனர். த.வெ.க., ஆட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த நினைக்கின்றனர்.