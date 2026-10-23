/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ நகராட்சி அருகே குப்பை வண்டி நிறுத்தம்: துர்நாற்றத்தால் அவதி
நகராட்சி அருகே குப்பை வண்டி நிறுத்தம்: துர்நாற்றத்தால் அவதி
நகராட்சி அருகே குப்பை வண்டி நிறுத்தம்: துர்நாற்றத்தால் அவதி
ADDED : செப் 26, 2026 04:51 AM
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தேனி: தேனி நகராட்சி அலுவலகம் அருகே சிவராம் நகர் செல்லும் திட்ட சாலை உள்ளது. இந்த ரோட்டின் துவக்கத்தில் நகராட்சி ஆதார் பதிவு மையம் உள்ளது.
அப்பகுதியில் வங்கிகள், டீக்கடைகள் உள்ளிட்டவை உள்ளன. மெயின் ரோட்டில் இருந்து திட்டசாலை பிரியும் இடத்தில் நகராட்சி குப்பை வண்டிகளை வரிசையாக நிறுத்துவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். அந்த வண்டிகளில் இருந்து வரும் துர்நாற்றம் ஆதார் மையத்திற்கு வருபவர்கள், அந்த ரோட்டில் செல்பவர்களை முகம் சுளிக்க வைக்கிறது. ரோடு சந்திப்பில் நிறுத்துவதால் விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இதனை தவிர்க்க குப்பை வண்டியை பொம்மையகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள குடோனில் நிறுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.