நகராட்சி துப்புரவு பணிகள் நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையம் வசம் ஒப்படைப்பு
நகராட்சி துப்புரவு பணிகள் நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையம் வசம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:32 PM
கம்பம்: நகராட்சிகளில், தனியார் வசம் இருந்த குப்பை அள்ளும் பணியை அந்தந்த மாவட்ட நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையங்களிடம் ஒப்படைக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
நகராட்சிகளில் துப்புரவு பணியாளர் பணியிடங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காலியாக உள்ளது. புதிய பணி நியமனம் செய்ய விதிகள் இடம் தரவில்லை. மொத்த செலவினம் வருவாயில் 49 சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ஆனால் உள்ளாட்சிகளில் பெரும்பாலானவற்றில் செலவினம் 49 சதவீதத்தை கடந்துள்ளது. எனவே துப்புரவு பணிகள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டது.
தனியார் மயமாக்கலில் நடைபெற்ற பணிகள் திருப்திகரமாக இல்லை என்றும் லாப நோக்கில் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில் அரசு துப்புரவு பணிகளை அந்தந்த மாவட்ட நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையங்கள் வசம் ஒப்படைக்க அரசு உத்தரவிட்டது. அதன்படி அனைத்து நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் துப்புரவு பணிகள் நவம்பர் முதல், வாழ்வாதார மையம் வசம் செல்கிறது.
இது குறித்து நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் கூறியதாவது: தனியார் மயமாக்கலில் பணிகள் சரியில்லை என புகார்களை தொடர்ந்தது. துப்புரவு பணிகளை நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையத்திடம் வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. துப்புரவு பணி நவ. 15ல் துவங்கும் என அறிவித்துள்ளார்கள். வாகனங்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் நகராட்சி பொறுப்பாகும். ஆட்களை தர வேண்டியது வாழ்வாதார மையத்தின் பணியாகும். வாழ்வாதார மையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சுய உதவி குழுக்கள் இப்பதால், ஆட்களை நியமிப்பதில் பிரச்னை இருக்காது. ஏற்கெனவே பணியில் உள்ளவர்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்கின்றனர்