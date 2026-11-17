முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாண விழா: பக்தர்கள் திரண்டு தரிசனம்
முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாண விழா: பக்தர்கள் திரண்டு தரிசனம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:25 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு திருக்கல்யாணவிழா கோலாகலமாக நடந்தது. திரளாக பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா நவ., 10ல் காப்பு கட்டுதலுடன் கோலாகமாக துவங்கியது. தேனியில் பெரியகுளம் ரோடு வேல்முருகன் கோயில், மதுரை ரோடு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் முருகன், என்.ஆர்.டி., நகர் சிவகணேச கந்த பெருமாள் கோயில்களில் முருகன் தினமும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர். நேற்று முன்தினம் காலை பால்குட ஊர்வலம், மாலையில் வேல் வாங்குதல், சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி விமர்சையாக நடந்தது. நேற்று காலை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. சுவாமி வள்ளி, தெய்வானையுடன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் கல்யாண விழாவில் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர். கோயில் நிர்வாகங்கள் சார்பில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
தேவாரம்: பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் உள்ள முருகன், வள்ளி, தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாணம் நேற்று நடந்தது. மலர் அலங்காரத்தில் சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாரனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் பெற்றனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன.
சுந்தரவேலவருக்கு திருக்கல்யாணம்
கூடலுார்: கூடல் சுந்தரவேலவர் திருக்கோயில் கந்த சஷ்டி விழாவில் நேற்று சுந்தரவேலவருக்கு வள்ளி தெய்வானையுடன் திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடந்தது. மெட்டி அணிவித்து மாலை மாற்றப்பட்டது. முன்னதாக சீர் கொண்டு வரப்பட்டது. சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். திருக்கல்யாணத்தை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோவில் ஸ்தலத்தார் சங்கரநாராயணன் சர்மா, சீனிவாசன் சர்மா, வீரபாகுமூர்த்தி சர்மா, ஸ்தல அர்ச்சகர் சந்திரசேகரன் நடத்தி வைத்தனர். உணவு வழங்கப்பட்டது. மாலையில் மயில் வாகனத்தில் சாமி எழுந்தருதல் நிகழ்ச்சியும், ஊஞ்சல் உற்சவம் நிகழ்ச்சியும் நடந்தது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஒக்கலிகர் காப்பு மகாஜன சங்க தலைவர் ராம்பா, செயலாளர் அருண்குமார், பொருளாளர் சரவணன், நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.