முத்துப்பிள்ளை கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

UPDATED : நவ 14, 2026 11:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
தேவதானப்பட்டி: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டும் கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பினை வருவாய்த்துறை அகற்றாததால், விவசாயிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.
பெரியகுளம் ஒன்றியம், எருமலைநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சியில் முத்துப்பிள்ளை கண்மாய் 5 ஏக்கர் 60 சென்ட்
பரப்பளவுடையது. ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட இக் கண்மாய்க்கு வேப்பங்காய் ஓடையிலிருந்து வரும் மழைநீர் தேங்கும். இக் கண்மாய் நீரினை நம்பி நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் விவசாயம் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் கண்மாயை பல ஆண்டுகளாக தனிநபர் ஆக்கிரமித்திருந்தனர். எருமலைநாயக்கன்பட்டி முத்துப்பிள்ளை கண்மாய் மற்றும் வேப்பங்காய் ஓடை பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர், கண்மாயை மீட்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். ஜூலை 14ல் நீதிமன்றம் கண்மாய் அரசுக்கு சொந்தமான என உத்தரவிட்டது. இதனை தொடர்ந்து விவசாயிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி பெரியகுளம் தாசில்தார், ஆர்.ஐ.,யிடம் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., விவசாயிகள் சங்கம் இணைந்து, மண் அள்ளும் வாகனம் மூலம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றி, கண்மாய் மராமத்து பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.