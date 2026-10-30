UPDATED : அக் 29, 2026 11:29 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:59 PM
தேனி: தேச விரோத சக்திகளை கண்டித்து பா.ஜ., சார்பில் தேசிய கொடி ஊர்வலம் தேனி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு துவங்கியது.
மாவட்ட தலைவர் ராஜபாண்டி தலைமை வகித்தார். தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன், மாநில பொதுச்செயலாளர்கள் முருகானந்தம், ராமசீனிவாசன், பொன்பாலகணபதி, மாநில செயலாளர் கதலி நரசிங் பெருமாள், உள்ளாட்சி மேம்பாட்டு பிரிவு மாநில செயலாளர் சிவமுருகேஸ்வர பாண்டியன், மாவட்ட நிர்வாகிகள் வினோத், மலைச்சாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். ஊர்வலம் பெரியகுளம் ரோடு நேருசிலை வழியாக சென்று மதுரை ரோடு பங்களாமேட்டில் நிறைவு பெற்றது. இந்த ஊர்வலத்தில் பா,ஜ., மதுரை நகர், கிழக்கு மாவட்டம், மேற்கு மாவட்டம், திண்டுக்கல் கிழக்கு, மேற்கு மாவட்டம், சிவகங்கை மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றனர். பாரத மாத வேடம் அணிந்தும், சிலம்பம் ஆடியும், நீண்ட தேசிய கொடி எடுத்தும் கட்சி நிர்வாகிகள் ஊர்வலத்தில் சென்றனர்.