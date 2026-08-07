/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தேசிய கொடி விற்பனை துவக்கம்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:17 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
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தேனி:வரும் ஆகஸ்ட் 15 ல் சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு அனைத்து போஸ்ட் ஆபீஸ்களிலும் தேசிய கொடிகள் விற்பனை ஆக., 5 முதல் துவங்க உள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் போஸ்ட் ஆபீஸ்களில் இருந்து பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கும், வீடு, அலுவலகங்கள், தனிநபர்களுக்கு தேவைப்படும் தேசிய கொடியை வாங்கி செல்வார்கள். இந்த ஆண்டு தேசிய கொடி விற்பனை துவங்கி உள்ளது.
தேவைப்படுவோர் தேசிய கொடியின் அளவுக்கு ஏற்ப ரூ.25 முதல் ரூ.60 விலையில் உள்ள கொடியினை கட்டணம் செலுத்தி வாங்கி கொள்ளலாம் என தேனி தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.