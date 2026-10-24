தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மீண்டும் மண்சரிவு

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ADDED : அக் 23, 2026 11:58 PM
மூணாறு: கொச்சி-- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் ரோடு சீரமைப்பு பணிகள் இடையே மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டது.
இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு-- கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., துாரம் ரூ.1070 கோடி செலவில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிகள் இடையே மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் மண் எடுக்கப்பட்டு கட்டுமானம் நடந்த பகுதியில் அக்.19 இரவில் பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்தன.
அப்பகுதியில் பாறைகள், மரங்கள் மிகவும் ஆபத்தாக இருந்ததால், அவற்றையும், ரோட்டில் விழுந்து கிடக்கும் பாறைகளையும் அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைக்க மூன்று நாட்கள் ஆகும் என நெடுஞ்சாலைதுறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதனால் மூணாறில் இருந்து இரண்டாம் மைல் வழியாக அடிமாலிக்கு போக்குவரத்தை முற்றிலுமாக தடை செய்து கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் அக்.20ல் உத்தரவிட்டார்.
மாற்று வழி: மூணாறில் இருந்து அடிமாலிக்கு இரண்டாம் மைல் பகுதியில் இருந்து ஆனச்சால், இருட்டுகானம் வழியாக போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டு ரோடு சீரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வந்தது.
இந்நிலையில் அதே பகுதியில் நேற்று மாலை 5:00 மணிக்கு மண்சரிவு ஏற்பட்டது.
மண், பாறை அதிகம் சரிந்ததால் ரோடு சேதமடைந்து இருக்கலாம் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் சீரமைப்பு பணிகளை முடிக்க மேலும் காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.