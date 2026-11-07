/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தேசிய திறனறித் தேர்விற்குவிண்ணபிக்க கடைசி நாள்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
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தேனி: தேசிய திறனறித்தேர்வு 2027 ஜன.,ல் நடக்க உள்ளது.
இத்தேர்வினை அரசு, உதவி பெறும், மெட்ரிக், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளில் 8 ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் எழுதலாம். தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.தேர்வில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்கள் பள்ளி முதல்வர்கள் அல்லது தலைமை ஆசிரியர் மூலம் ரூ.50 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களை அணுகுமாறு பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.