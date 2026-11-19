/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தேசிய ஸ்கேட்டிங் போட்டி தேனி மாணவி தேர்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
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தேனி: தேனி அல்லிநகரம் லைப் இன்னோவேஷன் பப்ளிக் பள்ளி முதலாம் வகுப்பு மாணவி ஹரிதா சென்னையில் இந்திய வேக ஸ்கேட்டிங் கூட்டமைப்பு நடத்திய ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் 200 மீ., 400 மீ., பிரிவில் முதல் பரிசு வென்றார்.
இவர் டிச.,ல் கோவையில் நடைபெற உள்ள தேசிய போட்டிக்கு தேர்வாகி உள்ளார். சென்னையில் தமிழக சுயநிதிப்பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடந்த மாநில போட்டிகளில் வடபுதுப்பட்டி லைப் இன்னோவேஷன் பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள் 7 வயதிற்குட்பட்டோர் பிரில் மாணவர் குகராஜன், 10 வயது பிரிவில் ருத்ரன், 12 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் துங்கேஷ்வர் தலா 3 தங்க பதக்கம் வென்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் பள்ளி தாளாளர் நாராயணபிரபு பாராட்டினார்.