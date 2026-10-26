தேசிய வன உயிரின வாரம் விழாவில் ஆர்வம் காட்டாத புலிகள் காப்பகம்
தேசிய வன உயிரின வாரம் விழாவில் ஆர்வம் காட்டாத புலிகள் காப்பகம்
UPDATED : அக் 10, 2026 02:39 PM
ADDED : அக் 10, 2026 02:36 PM
கம்பம்: தேசிய வன உயிரின வாரம் மற்றும் உலக வன உயிரின நாள் ஆகியவற்றை பற்றி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதில் ஆர்வம் காட்டாமல் ஸ்ரீவி., மேகமலை புலிகள் காப்பக அதிகாரிகள் உள்ளனர்.
வனங்கள் மற்றும் வன உயிரின பாதுகாப்பு அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதி மத்திய, மாநில அரசுகள் செயல்படுகின்றன. வன உயிரினங்கள் எந்த வகையில் சுற்று சூழலுக்கு பாதுகாப்பாய் உள்ளன என்பதை பொதுமக்களுக்கு விளக்க, தேசிய வன உயிரின வாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக். 2 முதல் 8 வரை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தாண்டின் கருப்பொருளாக ‘வாழ்விடங்களை இணைத்தல், வன உயிரினங்களை செழித்தோங்க செய்தல்’ ( Connecting Habitats, Thiriving Wildlife ) என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது வன உயிரின பாதைகளை மீட்டெடுத்தல், பாதைகளை இணைத்தல், வன உயிரின மனித மோதல்களை குறைத்தல் போன்ற விஷயங்களில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது நோக்கமாகும்.
அத்துடன் அக். 4 சர்வதேச வன உயிரின நாளாகும். இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளையும் ஸ்ரீவி. மேகமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநரும் மற்ற வனச்சரக அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்ளவில்லை. கடைசி நாளில் கம்பம் கிழக்கு வனச்சரகம் சார்பில் பெயரளவில் நிகழ்ச்சி நடத்தினர். இது போன்ற வார விழாக்களில் அதன் கருப்பொருளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வனத் துறையினர் ஆர்வம் காட்டாதது ஏன் என தெரியவில்லை.
ஸ்ரீவி. மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தில் கம்பம் கிழக்கு, சின்னமனூர், ஆண்டிபட்டி, வருஷநாடு, கண்டமனூர், மேகமலை உள்ளிட்ட பல சரகங்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.