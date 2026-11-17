தேசிய போட்டியில் வேலம்மாள்மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை
தேசிய போட்டியில் வேலம்மாள்மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை
UPDATED : நவ 16, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
தேனி: மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த தேசிய அளவிலான தடகள போட்டியில் தேனி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் தங்கம், வெள்ளி பதக்கங்களை வென்று சாதனைபடைத்தள்ளனர்.
மாநில அளவில் குடியரசு தின போட்டிகளில் சிறப்பாக திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள் தேசிய அளவில் பள்ளிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் போட்டிக்கு (SGFI) தேர்வாகினர். தேனி முத்துத்தேவன்பட்டி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் நிகல் தர்ஷன், அபியுக்தன் ஆகியோர் 17 வயதிற்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் தேர்வாகினர். எஸ்.ஜி.எப்.ஐ., போட்டிகள் மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்து வருகிறது. மாணவர் நிகில் தர்ஷன் 400 மீ., தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றார். 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளி வென்ற அணியில்இடம் பெற்றார். ரூ.3.5 லட்சம் ரொக்கம் வென்றார். மாணவர் அபியுக்தன் 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளி வென்ற அணியில் இடம் பெற்று ரூ.1.5 லட்சம் வென்றார். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை வேலம்மாள் கல்வி குழும தலைவர் முத்துராமலிங்கம், இயக்குநர் சசிகுமார், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி முதல்வர் செல்வி, மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர் ராஜா, உடற்கல்வி இயக்குநர், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.