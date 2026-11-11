குமுளி மலைப்பாதையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பது அவசியம்: சபரிமலை சீசனுக்கு கூடுதல் வாகனங்கள் வர வாய்ப்பு
குமுளி மலைப்பாதையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பது அவசியம்: சபரிமலை சீசனுக்கு கூடுதல் வாகனங்கள் வர வாய்ப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 06:50 PM
கூடலுார்: சபரிமலை சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்கள் கூடுதலாக வரும் வாய்ப்புள்ளதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் குமுளி மலைப் பாதையில் போலீஸ் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பது அவசியம் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல கால பூஜைக்காக நவ.16ல் நடை திறக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வருவார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.
சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்கள் அதிகமாக குமுளி வழியாக செல்லும். லோயர்கேம்பில் இருந்து குமுளி வரையுள்ள 6 கி.மீ., தூர மலைப்பாதை பல ஆபத்தான வளைவுகளைக் கொண்டதாகும். மாதா கோயில் வளைவு, கொண்டை ஊசி வளைவு, இரைச்சல் பாலம் வளைவுகளில் அடிக்கடி விபத்து மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும். தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளதால் வாகனப் போக்குவரத்து அதிகம். அடிக்கடி லாரிகள் பழுதாகி நிற்பது, கூடுதலாக சரக்கு லாரிகள் இயங்குவது, பல இடங்களில் குறுகளான ரோடு காரணமாக போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாகவே இருக்கும்.
பக்தர்கள் வாகனங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு
இந்நிலையில் நவ.16ல் துவங்கும் மண்டல கால பூஜைக்காக ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்கள் மேலும் அதிகமாகும். இதனால் நெரிசலில் சிக்கி ஐயப்ப பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் அபாயம் உள்ளது. அதனால் இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே கூடுதலாக போலீசார் நியமிக்கப்பட்டு மலைப்பாதையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடிக்கடி விபத்து மற்றும் நெரிசல் ஏற்படும் ஆபத்தான வளைவுகளில் 24 மணி நேரமும் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். சபரிமலை சீசன் முடியும் வரை அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளை தடை செய்ய வேண்டும். முக்கிய வளைவுகளில் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும்.
வாகனங்களில் பாலிதீன் சோதனை தேவை
சபரிமலையில் பாலிதீன் பைகள் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்து பக்தர்களும் பம்பையில் இருந்து கோயிலுக்கு செல்ல முன்பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் தமிழக போலீசார் லோயர்கேம்ப்பிலேயே பக்தர்களின் அனைத்து வாகனங்களையும் நிறுத்தி பாலிதீன் தொடர்பான சோதனை மேற்கொள்வதுடன் முன்பதிவு ரசீது உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்த பின் அனுமதித்தால் கோயிலில் நெரிசல் குறையும் என கேரள போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.