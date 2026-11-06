குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடு விதிப்பு
குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடு விதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:24 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:24 AM
கம்பம்: அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒரே சமயத்தில் கருக்கலைப்பு,குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் மேற்கொள்ள சில கட்டுப்பாடுகளை நலப் பணிகள் இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.
கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் சமீபத்தில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண்ணுக்கு கருக்கலைப்பு செய்த உடன், லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலம் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்பெண்ணிற்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தேனி மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப் பட்டார்.
ஸ்கேன் செய்து பார்த்த போது அப்பெண்ணின் நுரையீரலில் ரத்தம் கட்டி அடைப்பு ஏற்பட்டது தெரிந்தது. அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
அரசு மருத்துவமனையில் இச்சம்பவம் நடந்ததால் நலப் பணிகள் இயக்குரகம் சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.
அதன் படி, அரசு மருத்துவமனைகளில் கருக்கலைப்பு செய்த உடன் எக்காரணம் கொண்டும் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் மேற்கொள்ள கூடாது. அவ்வாறு மேற்கொள்வதென்றால் பெண்ணின் ரத்த நிலை, இதயம், நுரையீரல் உறுப்புக்களின் நிலை, உடல் திறனை முழுமையாக பரிசோதித்த பின்பு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
முடிந்தவரை கருக்கலைப்பு செய்யும் பெண்களுக்கு உடனடியாக குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
இரு மாதங்களுக்கு பின் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்பரேஷன் செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தப் பட்டுள்ளது.