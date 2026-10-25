/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பசு கன்றை தாக்கிய புலி
UPDATED : அக் 22, 2026 03:16 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:14 PM
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மூணாறு: மூணாறு அருகே கே.டி.
எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான செண்டுவாரை எஸ்டேட், குண்டளை ஈஸ்ட் டிவிஷனை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி வேளாங்கண்ணி. இவரது பசு கன்று மேய்ச்சலுக்கு சென்றபோது புலி தாக்கியது. அதனிடம் இருந்து பலத்த காயங்களுடன் கன்று உயிர் தப்பியது. அதற்கு கால்நடை மருத்துவ குழு சிகிச்சை அளித்தனர். அப்பகுதியில் இரண்டு புலிகளை தொழிலாளர்கள் நேரில் கண்டதாக கூறியதால், வனத்துறையினர் ஆய்வு நடத்தினர். புலிகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது.