ஊராட்சிகளில் பிளிச்சிங் பவுடர் வாங்க நிதியில்லை

UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:28 PM
தேனி: வரிவசூல் மந்தம், குறைந்த மானியம் ஒதுக்கீட்டால் ஊராட்சிகளில் சுகாதார பணிகளை முழுமையாக செயல்படுத்த முடிவதில்லை என ஊராட்சி செயலாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்ளதால் உள்ளாட்சிகளில் குப்பை தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஊராட்சிகளில் மக்கட்தொகை அடிப்படையில் மானியம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. போதிய நிதி ஒதுக்கப்படாதது, வரி வசூலில் சுணக்கம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஊராட்சிகளில் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, ரோடு, சாக்கடை பராமரிப்பு பணிகளில் தொய்வு உள்ளது. ஊராட்சி செயலாளர்கள் கூறுகையில், ‘போதிய நிதி இல்லாததால் பிளிச்சிங் பவுடர், கிருமி நாசினிகள் வாங்க முடியாத நிலை பல ஊராட்சிகளில் உள்ளது. கூடுதல் நிதி செலவு செய்தாலும் அதற்கான தொகை கிடைப்பதில்லை. இதனால் சுகாதார பணிகள், ரோட்டோர, குப்பை கொட்டும் இடங்கள் சுத்தம் செய்தல், சுகாதார வளாகங்களில் கிருமி நாசினி பயன்படுத்துவதை குறைத்து வருகிறோம் என்றனர்.