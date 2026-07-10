இனி நர்சரி வேண்டாம்: நேரடி நெல் விதைப்பை பின்பற்றுங்கள் வேளாண் துறை ஆலோசனை
இனி நர்சரி வேண்டாம்: நேரடி நெல் விதைப்பை பின்பற்றுங்கள் வேளாண் துறை ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:37 AM
கம்பம்: கம்பம் பள்ளத்தாக்கு முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு இனி நர்சரி அமைக்க வேண்டாம், நேரடி விதைப்பை பின்பற்ற வேளாண் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் 14,707 ஏக்கரில் இரு போக நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. முல்லைப் பெரியாறு பாசனத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக எந்தவித பிரச்னையுமின்றி நடந்த விவசாயம் இந்தாண்டு சிக்கலை சந்தித்துள்ளது. தென்மேற்கு பருவ மழை தாமதமாவதால் அணையில் இருந்து சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கவில்லை. அணையின் நீர் மட்டம் 114 அடியாக உயர்ந்தவுடன் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பதாக நீர்வளத்துறை உறுதி கூறியுள்ளது. அணையின் நீர்மட்டம் 112.55 அடியாக உள்ளது. வரத்து 277 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது. வெளியேற்றம் 356 கன அடியாக உள்ளது. வெளியேற்றத்தை 256 கனஅடியாக குறைந்து நீர்மட்டத்தை 114 அடியாக உயர்த்த நீர் வளத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே விவசாயிகள் முதல் போக விவசாய பணிகளை துவக்க ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
20 நாள் தாமதத்தை சரி செய்யலாம் நீர் திறப்பு ஜூன் முதல் தேதி என்பது ஜூலை இரண்டாவது வாரத்தை தொட்டுள்ளது. எனவே இக் கால தாமதத்தை சரி செய்து விவசாயம் செய்ய என்ன தொழில் நுட்பத்தை பின்பற்றுவது என கம்பம் வேளாண் உதவி இயக்குநர் அம்பிகா கூறியதாவது: கடந்தாண்டு இந்த காலகட்டத்தில் நடவு பணிகள் முடிந்து பயிர் வளர்ந்திருந்தது. தற்போது பருவ மழை தாமதத்தால் ஜூலை இரண்டாவது வாரத்தில் நடவு செய்யும் நிலை உள்ளது.
எனவே விவசாயிகள் இனி நர்சரி அமைப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. மாறாக நேரடி விதைப்பை மேற்கொள்ளலாம். இதன் மூலம் 20 நாள் தாமதத்தை எளிதாக சரி செய்ய முடியும். நேரடி விதைப்பில் களைகள் வளரும். விதைப்பு செய்த 15 வது நாளில் களைக் கொல்லி இட்டால் சரியாகி விடும். எனவே விவசாயிகள் நேரடி விதைப்பை பின்பற்ற கேட்டுக் கொள்ளப் படுகின்றனர் என்றார்.