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﻿ வைகை அணை பூங்காவில் இயங்காத இசை நீரூற்று

﻿ வைகை அணை பூங்காவில் இயங்காத இசை நீரூற்று

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:29 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:29 AM

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ஆண்டிபட்டி: வைகை அணை வலது கரை பூங்காவில் செயல்படாத இசை நடன நீரூற்று சுற்றுலா வரும் பயணி களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

வைகை அணையின் வலது, இடது கரைகளில் 15க்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள் உள்ளன.

பரந்து விரிந்த நீர்த்தேக்கம், மற்றும் பூங்காக்கள் சுற்றுலா வரும் பயணிகளின் பொழுது போக்கும் இடமாக உள்ளன. வலது கரையில் மாதிரி ரயில் பூங்காவை அடுத்து அமைக்கப்பட்டுள்ள இசை நடன நீரூற்று பல மாதங்களாக செயல்படவில்லை. பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட இந்த இசை நடன நீரூற்று, குழந்தைகள் முதல் பெரியோர்கள் வரை அனைவருக்கும் குதூகலம், மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும்.

நீரூற்று செயல்படாததால் அதனை சுற்றியுள்ள புல் தரைகள், செடி கொடிகளும் பராமரிப்பின்றி காய்ந்து வருகிறது.

இப்பகுதிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பு கின்றனர்.

இசை நடன நீரூற்று மீண்டும் செயல்பட வைகை அணை நீர்வளத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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