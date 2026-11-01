/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விதி மீறிய 5 தனியார் பஸ்களுக்கு நோட்டீஸ்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
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தேனி: தேனியில் கம்பம், பெரியகுளம், மதுரை ரோடுகளில் ஆர்.டி.ஓ., மாணிக்கம், உத்தமபாளையம் ஆர்.டி.ஓ., சுந்தர் ராமன் ஆகியோர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.4 நாட்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பஸ்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இதில் அதிக ஒலி எழுப்பும் ஹாரன்கள், கண் கூசும் முகப்பு விளக்குகள் பயன்படுத்திய மற்றும் வேகக்கட்டுப்பாட்டு கருவி பொறுத்தாத 5 பஸ்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. விதிமீறல் தொடர்பாக கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்திக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அபராத தொகை விதிப்பதார். விபத்துக்கள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க வரும் நாட்களில் சோதனை தீவிரப்படுத்தப்படும் என அதிகாரிகள் கூறினர்.