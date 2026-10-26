குமுளி மலைப் பாதையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
கூடலுார்: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து குமுளி மலைப்பாதையில் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் கோவிந்தராவ், தேனி கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
கடந்த சில தினங்களாக வடகிழக்கு பருவ மழையால் குமுளி மலைப் பாதையில் மண்சரிவு, மரம் சாய்வது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கோவிந்தராவ், தேனி கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மண் சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு நேரில் பார்வையிட்டனர். போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாத வண்ணம் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள மீட்பு வாகனங்கள், ஆம்புலன்ஸ், மரம் வெட்டும் கருவி ஆகியவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதுடன் ஆபத்தான வளைவுகளில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்கள், எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைக்க வேண்டுமென நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.