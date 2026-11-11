ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு: நானே களம் இறங்குவேன் கம்பம் எம்.எல்.ஏ., எச்சரிக்கை
ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு: நானே களம் இறங்குவேன் கம்பம் எம்.எல்.ஏ., எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:12 PM
கம்பம்: கம்பம் தொகுதியில் ரேஷன் அரிசி கடத்துவோர், போதை மருந்து ஊசி விற்பவர்கள், மன மகிழ் மன்றங்களில் விதிமீறி மது விற்பவர்கள் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை நிறுத்திட வேண்டும். இவை தொடர்ந்தால் நானே களம் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று கம்பம் எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா எச்சரித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் அதிகம் நடைபெறுகிறது. பல முறை நானே பிடித்து கொடுத்துள்ளேன். ரேஷன் அரிசி கடத்தல்காரர்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. கடத்தல்காரர்களுடன் உள்ள தொடர்புகளை துண்டித்து அரிசி கடத்தலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். போதை ஊசி விற்பனை செய்பவர்கள் பற்றி தகவல் திரட்டி அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
எப்.எல்.2 உரிமம் பெற்ற மன மகிழ் மன்றங்களில் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் மது வழங்க வேண்டும். ஆனால் யாரும் அதை கடைப்பிடிப்பதில்லை. டாஸ்மாக் பார் போன்று விற்பனை நடக்கிறது. அனுமதிக்கப்பட்ட நேரங்களை தவிர்த்து அதிகாலை முதல் நள்ளிர வரை வியாபாரம் செய்கின்றனர். விதிமீறல்கள் தொடர்பாக கலால், போலீசாருடன் இணைந்து ஆய்வு நடத்துவேன். விதிமீறல் கண்டறிந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மன மகிழ் மன்றங்களில் பணம் வைத்து சூதாட்டம் அனுமதியின்றி பல கிளப்களில் நடத்தப்படுகிறது. சூதாட்டம் நடப்பதை அனுமதிக்க மாட்டேன். எனக்கு மிரட்டல்கள் விடுக்கின்றனர். அதைக் கண்டு பயப்பட மாட்டேன். மாநில அளவில் கம்பம் தொகுதியை மாடல் தொகுதியாக மாற்றி காட்டுவேன் இவ்வாறு கூறினார்.