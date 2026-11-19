/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டூவீலர் மீது வேன் மோதி ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
அ நிறம் | அளவு
தேவதானப்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை தாலுகா, பட்டிவீரன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் 47.
இவரது தம்பி மனோராசுடன் இணைந்து வத்தலக்குண்டில் அலைபேசி சர்வீஸ் கடை வைத்துள்ளார். தேனிக்கு வந்த இருவரும் வெவ்வேறு டூவீலரில் ஊருக்கு திரும்பினர். மனோராஜ் டூவீலரில் அவரது நண்பர் கண்ணன் உட்கார்ந்தார். தேனி -திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோடு தேவதானப்பட்டி பாய்ஸ் டவுன் அருகே விக்னேஷ் செல்லும் போது, எதிரே வந்த சரக்கு வேன் மோதியது. இதில் காயமடைந்த விக்னேஷ், வத்தலகுண்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பரிசோதனை செய்த டாக்டர் விக்னேஷ் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார். தேவதானப்பட்டி போலீசார் விபத்து ஏற்படுத்திய சருத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த பால்பாண்டியிடம் 28. விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.