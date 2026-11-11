/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டூவிலர்கள் மோதி ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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தேவதானப்பட்டி: தேவதானப்பட்டி அருகே டி.வாடிப்பட்டி வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்தவர் பெரியண்ணன் 43.
மேல்மங்கலத்தில் உறவினர் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்று டூவீலரில் இரவில் ஊருக்கு சென்றார். மேல்மங்கலம் – ஜெயமங்கலம் ரோட்டில் அழகர்நாயக்கன்பட்டி விலக்கு அருகே ரோட்டோரம் மகேந்திரன் என்பவர் நிறுத்தி வைத்திருந்த டூவீலர் மீது டூவீலர் மோதியது. இதில் காயமடைந்த பெரியண்ணன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து இறந்தார். ஜெயமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.