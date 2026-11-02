வெங்காயம் விளைச்சல், விலை அதிகரிப்பு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
வெங்காயம் விளைச்சல், விலை அதிகரிப்பு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
போடி: தேனி மாவட்டத்தில் வெங்காயம் விளைச்சல், விலை அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் போடி, விசுவாச புரம், பத்ரகாளிபுரம், காமராஜபுரம், உப்புக்கோட்டை, பாலார்பட்டி, குண்டல்நாயக்கன்பட்டி, டொம்புச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. வெங்காயம் நடவு செய்த 60 நாட்களில் பலன் தரக் கூடியது. விளைந்த வெங்காயம் மதுரை, ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மார்கெட்டுகளுக்கு விற்பனை செய்ய அனுப்பபடுகிறது. கடந்த ஆண்டு விளைச்சல் இருந்தும் போதிய விலை இன்றி கிலோ ரூ. 20 வரை வழங்கி விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்தனர்.
இந்த ஆண்டு இரு மாதங்களுக்கு முன் கிலோ விவசாயிகளிடம் ரூ. 35 முதல் ரூ.40 வரை வாங்கினர். தற்போது ரூ. 60 வரை விலை கொடுத்து வாங்குகின்றனர். தரம் பிரித்து மக்களிடம் கிலோ ரூ. 60 முதல் ரூ.80 வரை விற்பனை செய்கின்றனர். கூடுதல் விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும் விலை உயரும் என கருதி சிலர் இருப்பு வைக்க துவங்கி உள்ளனர்.