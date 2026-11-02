ரேஷன் கண்காணிப்பு குழுக்களின் செயல்பாடு முடக்கம்: முறைகேடுகளை தவிர்க்க நடவடிக்கை தேவை
ரேஷன் கண்காணிப்பு குழுக்களின் செயல்பாடு முடக்கம்: முறைகேடுகளை தவிர்க்க நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 01, 2026 02:42 AM
ADDED : அக் 31, 2026 05:24 PM
போடி: ரேஷன் கடைகளில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பொருட்களின் தரம், வினியோகத்தில் முறைகேடுகளை தடுக்க அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் அடங்கிய ரேஷன் கண்காணிப்பு குழு செயல்படாமல் முடங்கி உள்ளது.
ரேஷன் கடைகளில் வினியோகிக்கப்படும் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் தரம், எடை, வினியோகத்தில் குளறுபடி, பொருட்கள் பற்றாக்குறை இன்றி வழங்குவது, பயோ மெட்ரிக் பதிவில் குளறுபடி உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை கண்காணிக்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 7 பேர் கொண்ட கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கலெக்டர் தலைமையிலான கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. தாலுகா அளவில் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் தலைமையில் உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், அலுவலர்கள் குழுவில் இடம் பெற்றனர்.
ஏழு பேர் குழு நியமனம்
மாவட்டம், தாலுகா அளவில் 7 பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டனர். இதில் கவுன்சிலர் தவிர இதர பிரதிநிதிகளுக்கு அந்தந்த கடைகளில் ரேஷன் கார்டுதாரராக இருக்க வேண்டும். இவர்கள் மக்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் இணைப்பு பாலமாக இருந்து ரேஷன் வினியோகத்தை கண்காணித்து உறுதி செய்திட வேண்டம். மாதந்தோறும் டி.ஆர்.ஓ.,விற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் போடி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி உள்ளிட்ட வட்டால்களில் கண்காணிப்பு குழு நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்தனர். இவர்கள் ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை வாங்க பயனாளிகளை கட்டாயப்படுத்த கூடாது, எடை இயந்திரத்தில் அளவை பயனாளிகள் பார்க்கும் வகையில் அளவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட ஆலோசனைகள் வழங்கி பரிந்துரை செய்தனர். இக் குழுவின் செயல்பாட்டால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வினியோகம் சிறப்பாக நடந்தது. தவறுகள் நடைபெறாத வகையில் கண்காணிக்கப்பட்டது.
இரு ஆண்டுகளாக செயல்படாத குழுக்கள் :
அதன் பின் கண்காணிப்பு குழுவினர் செயல்பாடு படிப்படியாக குறைந்தது. இக் குழுவில் உள்ள அதிகாரிகளும் குழுவின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த முயற்சி மேற்கொள்ளவில்லை. இரு ஆண்டுகளாக ரேஷன் பொருட்கள் கண்காணிப்பு குழு செயல்படாமல் முடங்கியுள்ளது. இதனால் ரேஷன் பொருட்களின் எடை, தரம் குறைவு போன்ற புகார்களும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் நுகர்வோர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் ரேஷன் பொருட்கள் கண்காணிப்பு குழுவை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.